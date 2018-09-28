Denizli Atatürk Stadı'ndaki basın toplantı odasında gerçekleştirilen ve geçen hafta çoğunluk sağlanamamasından dolayı bugüne ertelenen genel kurulun divan başkanlığını Erdal Otcu yaptı.

Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup oylandığı genel kurulda, mevcut başkan Mustafa Üstek ile Melih Yanık aday oldu.

Mustafa Üstek, yaptığı konuşmada, olağanüstü genel kurul kararı alındıktan sonra sağlık sorunları ve mali sorunlar nedeniyle aday olmayacağını açıkladığını hatırlattı.

Yönetim kurulunun adaylık için kendisini ikna ettiğini belirten Üstek, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulu ile görüştük. Sağ olsunlar, hepsi ellerini tekrar taşın altına koydular. İkinci konu da benim sağlık sorunumdu. Önümüzdeki 3-4 ay içinde ciddi bir sağlık probleminden dolayı tedaviye başlamam gerekiyordu. Bunun da çözümü olarak sağ olsun yönetim kurulu arkadaşlarımız, 'Sen başkan ol, biz bu işi yürütürüz.' dediler. Görevi bıraktığımız zaman zarar görecek olan yine kulübümüz olduğundan, tekrar başkanlığa talip olduk. İnşallah Denizlispor'umuza, camiamıza bu genel kurul hayırlı olur."

Diğer başkan adayı Melih Yanık da yönetimin kongre kararı alması sonrası hiç aday çıkmaması üzerine göreve talip olduğunu belirterek, "Kulübün kayyuma gitmemesi için, Denizlispor'u sahipsiz bırakmama adına aday oldum. Seçilsek de seçilmesek de sayın başkan ve yönetim kurulunun her zaman arkasında olacağız." ifadelerini kullandı.

Kulüpte oy kullanma hakkına sahip 500 delegeden 52'sinin katıldığı genel kurulda, geçerli 49 oyun 43'ünü alan Mustafa Üstek, yeniden başkan seçildi.

Üstek ve Yanık, olağanüstü genel kurul sonrası Denizlispor delegelerine teşekkür etti.

Mustafa Üstek'in yeni yönetim kurulu, Taner Atilla, Necip İrdem, Nihat Hünkar, Mahmut Akarsu, Ferudun Fikri Akyol, Recep Dayı, Uğur Çoşkun, Ali Yürümez, Hasan Önder, Ferhat Yıldırım, Mehmet Uz, Nevzat Yakı, Yüksel Turan, Yasin Özpek, Ali Çetin, Ahmet Çakanel, Engin Şahin, Ali Fırat, İsmail Bay, Ahmet Çakanel, Mustafa Demirkollu, Muhammed Üstek ve Uğur Özkul'dan oluştu.