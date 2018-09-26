Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, maaş, prim ve peşinat taksitlerini ödediklerinde takımın moral ve motivasyon açısından çok daha iyi konuma geleceğini belirtti.

Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, Giresunspor olarak personel, teknik heyet ve futbolculara olan görevlerini yerine getirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Giresun'u Ankara'da temsil eden tüm yetkililerle görüşerek sıkıntıları dile getireceğini kaydeden Bozbağ, "Ayrıca perşembe gecesine kadar buradayım ve bir dizi ziyaretlerde bulunacağım." ifadelerini kullandı.

Bozbağ, Giresunspor'un güncel borçları dışında geçmişe ilişkin borcu olmayan ender kulüplerden biri olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Maaş, prim ve peşinat taksitlerimizi ödediğimizde takımımız moral ve motivasyon açısından çok daha iyi konuma gelecektir. Bugüne kadar başardığımız zorlukların üstesinden geldiğimiz gibi bundan sonra da yönetim kurulumuz ve şehrimizle birlikte kenetlenerek tüm zorlukların üstesinden geleceğiz."

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı da olan Mustafa Bozbağ, 1. lig kulüpleri için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de bir araya geleceğini aktardı.