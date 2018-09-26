Denizlispor, ligde üst üste 2 galibiyetin ardından Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'unda da Bozüyük Vitraspor engelini deplasmanda aşarak 3'te 3 yaptı.
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    'dan 3'te 3

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    , ligde üst üste 2 galibiyetin ardından 3'üncü Tur'unda da engelini deplasmanda aşarak 3'te 3 yaptı.

    1'inci Lig'de sezona tutuk başlayan , ligde üst üste 2 galibiyetin ardından 3'üncü Tur'unda da engelini deplasmanda aşarak 3'te 3 yaptı.

    Ligde Eskişehirspor'u evinde 4-1, 'u ise deplasmanda 2-0 yenen Horoz, Bozüyük'ü de yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı maçta Burak Çalık'ın tek golüyle devirdi. Takımın iyi performansı sonrası cuma günü yapılacak olağanüstü kongreyi beklemeye başlayan yeşil siyahlılarda daha önce eski yöneticilerden Melih Yanık başkanlığa adaylığını açıkladı. Göreve devam etmeyeceğini birkaç kez net bir şekilde dile getiren Başkan Mustafa Üstek'in tavrının da kongre öncesi değişebileceği iddia ediliyor.

    1. 26.9.2018 16:58
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