Denizlispor'dan 3'te 3
Denizlispor, ligde üst üste 2 galibiyetin ardından Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'unda da Bozüyük Vitraspor engelini deplasmanda aşarak 3'te 3 yaptı.
Spor Toto 1'inci Lig'de sezona tutuk başlayan Denizlispor, ligde üst üste 2 galibiyetin ardından Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'unda da Bozüyük Vitraspor engelini deplasmanda aşarak 3'te 3 yaptı.
Ligde Eskişehirspor'u evinde 4-1, Osmanlıspor'u ise deplasmanda 2-0 yenen Horoz, Bozüyük'ü de yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı maçta Burak Çalık'ın tek golüyle devirdi. Takımın iyi performansı sonrası cuma günü yapılacak olağanüstü kongreyi beklemeye başlayan yeşil siyahlılarda daha önce eski yöneticilerden Melih Yanık başkanlığa adaylığını açıkladı. Göreve devam etmeyeceğini birkaç kez net bir şekilde dile getiren Başkan Mustafa Üstek'in tavrının da kongre öncesi değişebileceği iddia ediliyor.
- 26.9.2018 16:58
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
Denizlispor'dan 3'te 3 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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