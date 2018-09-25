Kardemir Karabükspor, Körfez maçına hazır
Spor Toto 1. Lig ekiplerin Kardemir Karabükspor yarın sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda yarın saat 14.30'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Körfez SK ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, futbolcular ilk bölümde ısınma hareketleri ve dinamik streching, ikinci bölümde koordinasyon ve dar alanda pas çalışması, son bölümde ise taktik çalışma yaparak antrenmanı sonlandırdı.
- 25.9.2018 17:30
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
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erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
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Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Toplam 5
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santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
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