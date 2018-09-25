Spor Toto 1. Lig ekiplerin Kardemir Karabükspor yarın sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    , Körfez maçına hazır

    Kardemir Karabükspor, Körfez maçına hazır

    1. Lig ekiplerin yarın sahasında oynayacağı 3. Eleme Turu müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

    Kırmızı-mavili takım, 3. Eleme Turu'nda yarın saat 14.30'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Körfez SK ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

    Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, futbolcular ilk bölümde ısınma hareketleri ve dinamik streching, ikinci bölümde koordinasyon ve dar alanda pas çalışması, son bölümde ise taktik çalışma yaparak antrenmanı sonlandırdı.

    1. 25.9.2018 17:30
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