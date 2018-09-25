Eskişehirspor Sosyal İşlerden Sorumlu Asbaşkanı Harun Adıgüzel, hedeflerinin ilk 6'nın içinde yer almak olduğunu belirtti.

Eskişehirspor'da gündeme ilişkin açıklamalar yapıldı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirilen açıklamayı, Sosyal İşlerden Sorumlu Asbaşkanı Harun Adıgüzel ve Teknik Asbaşkan Yardımcısı Kaan Ay yaptı. Yönetimin transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba sarf ettiğini ve son bir dosyanın çözülmeyi beklediğini aktaran Adıgüzel, "Başkanımızın üzerinde çalıştığı 3 puan silme ile ilgili çalışmalar yapıyor. Birkaç dosya kaldı. Biz Eskişehirspor'un içinde bulunduğu durumla ilgili açıklamalarda bulunacağız. Kulüp lisansı alınması için çok uzun çalışmalar yaptık. Sizler de bunlara şahitsiniz. Ama transfer yasağını kaldıramadık. Ocak ayında bu sorunu da çözeceğimizi düşünüyoruz. 70 dosyadan 1 dosya kaldı. Lisanslar sırasında bazı insanlar futbolcuları tehdit etmişler. Bu yüzden ismi açıklamak istemiyoruz. Olacak işi de zorlamayalım. Biz işimize bakalım ve çözülecek inşallah" dedi.



"Milyonlarca liralık transfer yapan takımlardan puan alabiliyoruz"

Ligin başından itibaren gençlerle maçlara çıkan Eskişehirspor'un güzel sonuçlar aldığını belirten Adıgüzel, "Diğer taraftan genç bir takımımız var. Bu takım onurlu ve şerefli bir şekilde tüm gücünü kullanarak mücadele ediyor. Belki de Türkiye'de sadece biz böyle bir takıma sahibiz. Tüm Türkiye takımımızı tebrik ediyor. Ocak ayında transfer yasağını kaldırınca hedefimiz ilk 6'nın içerisinde olmaktır. O yüzden gençlerin ilk yarının sonuna kadar iyi bir puan almasını bekliyoruz. Yasak kalkınca onlarla da yolumuza devam edeceğiz. Bizim hedefimiz 20 puan civarında bir puan toplamak. Arada transferi çözeceğimizi düşünüyoruz. Zaten 5 puanı kendi evimizde aldık. Çünkü taraftarın desteğiyle çok iyi mücadele ediyoruz. 5 puan kötü bir puan değildir. Gençler gün geçtikçe takım olmayı öğreniyorlar. Milli Takım aramız da var. Aradan sonra daha iyi bir takım izleteceğiz. Biz ümitliyiz. Yasak kalkınca da ilk 6'yı görmek istiyoruz. Gençler biliyorsunuz asgari ücretle oynayan oyuncular. Ama galip geldiklerinde ve başarılı olduklarında biz hemen primlerini hemen yatırıyoruz. Milyonlarca liralık transfer yapan takımlardan puan alabiliyoruz" diye konuştu.



"Konuştuğumuz rakamlar aslında çok kolay çözülebilir"

Dolar kuru nedeniyle borçlarda da bir atışın oluştuğunu dile getiren Sosyal İşlerden Sorumlu Asbaşkan Harun Adıgüzel, "Borçlarımız doların artmasıyla katlanmaya başlandı. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki 2 aylık süre içerisinde yeni kaynaklar oluşturuyoruz. Bunları ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız. Gençlere takviye için yeni oyuncuları alttan çıkarttık. Türkiye Kupası'nda bu gençler mücadele edecek. Çünkü diğer gençlerimizi biraz da dinlendirmemiz gerekiyor. Çok mücadele ediyorlar ve yorulmalarını istemiyoruz. Arkadaşlar ellerinden geldiği kadar yardımı yapıyor. Başkanımız da elinden geleni yapıyor. Fakat yeterli olmadığını görüyoruz. Eskişehir aslında entellektüel seviyesi çok yüksek bir şehir. Belki de bizim durumumuzu daha iyi anlatmamız gerekiyor. Bunun için yeni bir yapılanma içerisine girdik. Bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Çünkü giderlerimiz fazla ama destek yok. Eskişehir sanayi şehri ve havacılıkta da aynı durum hakim. Eskişehir bu alanlarda söz sahibi ve konuştuğumuz rakamlar aslında çok kolay çözülebilir. Bize siyaset ve kavgalar çok zarar veriyor. Bugünden itibaren bu yapılanma içerisinde oluyoruz" şeklinde konuştu.



"Zaten gelen para Eskişehirspor'a gelmiyor"

Son olarak Eskişehirspor'un gelir oluşturmak için yürüttüğü '26'da 26' projesi ile ilgili konuşan Adıgüzel, "26'da 26 projesi doğru proje, ama ocak ayında fazla bir gelir bırakmadı. Bilemiyorum nasıl oldu ama insanları içerisine sokamadık. Belki farklı yöntemler uygulamamız gerekiyor. Daha kurumsal hale getirip yönetmemiz gerekiyor. İnsanlardan o kadar çok para istenmiş ki, bundan sıkılmışlar. Biz bunu herkese yaymaya çalıştık. Başarı ancak birlikte olmakla gelir. Proje iyi başladı ama hız kaybetti. Bunu toplayıp daha düzenli hale getirmemiz gerekiyor. Zaten gelen para Eskişehirspor'a gelmiyor. Eskiden gelen bu borçlara para gidecek. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bir açıklama yapacağız" dedi.