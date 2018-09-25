Eskişehirspor'a taze kan
Eskişehirspor altyapısından yetişen 5 oyuncu, profesyonelliğe geçiş yaptı
Eskişehirspor'un altyapısından yetişen 5 oyuncu, profesyonelliğe geçiş yaptı.
Transfer yasağı nedeniyle gençlerle mücadele eden Eskişehirspor, altyapıdan oyuncu transferine devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı da hesaplayan Eskişehirspor, altyapıdan 5 başarılı genci profesyonel yaptı. Kupa maçlarında profesyonelliğe bugün geçen oyuncular mücadele edecekken, sözleşmeler 3'er yıllık yapıldı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Metehan Altunbaş, Hakkı Tığlı, Emir Omurtak, Muhammet Yahya Akbulut ve Ömer Faruk Güler kendilerini profesyonel yapan sözleşmeye imza attı.
- 25.9.2018 14:41
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
Eskişehirspor'a taze kan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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