Eskişehirspor altyapısından yetişen 5 oyuncu, profesyonelliğe geçiş yaptı
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    'a taze kan

    Eskişehirspor'a taze kan

    altyapısından yetişen 5 oyuncu, profesyonelliğe geçiş yaptı

    'un altyapısından yetişen 5 oyuncu, profesyonelliğe geçiş yaptı.

    Transfer yasağı nedeniyle gençlerle mücadele eden Eskişehirspor, altyapıdan oyuncu devam ediyor. 'nı da hesaplayan Eskişehirspor, altyapıdan 5 başarılı genci profesyonel yaptı. Kupa maçlarında profesyonelliğe bugün geçen oyuncular mücadele edecekken, sözleşmeler 3'er yıllık yapıldı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Metehan Altunbaş, Hakkı Tığlı, Emir Omurtak, Muhammet Yahya Akbulut ve Ömer Faruk Güler kendilerini profesyonel yapan sözleşmeye imza attı.

    1. 25.9.2018 14:41
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