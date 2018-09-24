Levent Açıkgöz: "Hataların farkındayız" – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    : "Hataların farkındayız"

    Levent Açıkgöz: "Hataların farkındayız"
    Geride kalan 6 haftada 1 puan toplayan 'da moraller alt-üst... Teknik direktör , mali anlamda sıkıntılı sürecin devam ettiğini belirterek, " karşısında yaptığımız hatalar nedeniyle çok pozisyon verdik. Hataları en aza indireceğiz" dedi.
    1. 24.9.2018
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