İstanbulspor, sezona kötü başladı
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ancak zamanla daha iyi olacağız"
Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 6 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan İstanbulspor, sezona kötü başladı.
Sezona teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde giren sarı-siyahlılar, ilk hafta sahasında Afjet Afyonspor'u 4-3 mağlup etti. İkinci hafta deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kalan İstanbulspor, ligin 3. haftasında sahasında Altay'a 5-0 yenildi.
Ligin iddialı ekiplerinden Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı 4. hafta karşılaşmasından 2-2'lik sonuçla ayrılan sarı-siyahlılar, 5. haftada evinde Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Ligin 6. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup olan İstanbulspor, oynadığı son 5 maçta 3 puan aldı. Sarı-siyahlılar, Spor Toto 1. Lig'de 6 puanla 13 sırada yer alıyor.
- Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Daha iyi olacağız"
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sezona kötü başladıklarını ancak zamanla daha iyi olacaklarını söyledi.
Sarıalioğlu, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ancak zamanla daha iyi olacağız. Transfer sezonunun son gününde birçok oyuncuyu kadromuza kattık. Şu anda adaptasyon süreci yaşıyoruz. Sezonun başındayız, sporcuların birbirini tanıması gerekiyor. Fatih Tekke ve teknik ekibimize güveniyoruz. Oyuncuları önümüzdeki maçlara motivasyonu yüksek bir şekilde çıkaracaktır. Umutluyuz, sezonu en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
- 24.9.2018 11:56
-
Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
-
Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
-
Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
İstanbulspor, sezona kötü başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.