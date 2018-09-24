İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ancak zamanla daha iyi olacağız"
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    25 Eylül 2018, Salı
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    İstanbulspor, sezona kötü başladı

    İstanbulspor, sezona kötü başladı

    İstanbulspor Kulübü Başkanı : "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ancak zamanla daha iyi olacağız"

    1. Lig'de geride kalan 6 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan İstanbulspor, sezona kötü başladı.

    Sezona teknik direktör yönetiminde giren sarı-siyahlılar, ilk hafta sahasında Afjet Afyonspor'u 4-3 mağlup etti. İkinci hafta deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kalan İstanbulspor, ligin 3. haftasında sahasında Altay'a 5-0 yenildi.

    Ligin iddialı ekiplerinden ile deplasmanda oynadığı 4. hafta karşılaşmasından 2-2'lik sonuçla ayrılan sarı-siyahlılar, 5. haftada evinde 'la 1-1 berabere kaldı.

    Ligin 6. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup olan İstanbulspor, oynadığı son 5 maçta 3 puan aldı. Sarı-siyahlılar, Spor Toto 1. Lig'de 6 puanla 13 sırada yer alıyor.

    - Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Daha iyi olacağız"

    İstanbulspor Kulübü Başkanı , sezona kötü başladıklarını ancak zamanla daha iyi olacaklarını söyledi.

    Sarıalioğlu, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ancak zamanla daha iyi olacağız. sezonunun son gününde birçok oyuncuyu kadromuza kattık. Şu anda adaptasyon süreci yaşıyoruz. Sezonun başındayız, sporcuların birbirini tanıması gerekiyor. Fatih Tekke ve teknik ekibimize güveniyoruz. Oyuncuları önümüzdeki maçlara motivasyonu yüksek bir şekilde çıkaracaktır. Umutluyuz, sezonu en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

    1. 24.9.2018 11:56
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