Kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt: -"Üç maç sonra Altay önünde galip gelerek kötü gidişata 'dur' demenin mutluluğunu yaşıyoruz"
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    25 Eylül 2018, Salı
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    'da galibiyet sevinci

    Giresunspor'da galibiyet sevinci

    Kulüp basın sözcüsü : "Üç maç sonra Altay önünde galip gelerek kötü gidişata 'dur' demenin mutluluğunu yaşıyoruz"

    1. Lig ekiplerinden 'un basın sözcüsü , Altay karşısında alınan galibiyetle kötü gidişata "dur" demenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

    Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam deplasmanda konuk oldukları rakiplerini 1-0 mağlup ettiklerini anımsattı.

    Altay galibiyeti ile kötü gidişata son verdiklerini belirten Kurt, şöyle konuştu:

    " deplasmanı alınan kötü sonuçlara son verme adına çok önemliydi. Kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyorduk. 90 dakika boyunca da rakibimiz karşısında etkili futbol ortaya koyduk ve kazanmasını bildik. Alınan üç puan bizim için çok çok önemli. Üç maç sonra Altay önünde galip gelerek kötü gidişata 'dur' demenin mutluluğunu yaşıyoruz."

    Ligin 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü kendi saha ve seyircileri önünde 'u konuk edeceklerini ifade eden Kurt, hedeflerinin rakiplerini mağlup ederek çıkışlarını sürdürmek olduğunu sözlerine ekledi.

    1. 24.9.2018 11:10
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