Gençler’den gözdağı – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Gençler’den gözdağı

    Gençler’den gözdağı
    6'da 6 ile yoluna devam eden tek takım olan lider , rakiplerine mesaj gönderdi. Teknik direktör , kazanma alışkanlığının sürmesi gerektiğini ifade edip, "Kayıpsız gidiyoruz. Dolu dolu 28 lig maçımız var. Kazanma alışkanlığımızı sürdüreceğiz" dedi.
    1. 24.9.2018
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