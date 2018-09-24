Arslan’dan özür – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Arslan’dan özür

    Arslan’dan özür
    , maçının ardından ilginç bir ifade kullanmıştı. Muhabirin, "Kone'nin başı dönüyordu, oyundan çıktı. Durumu nasıl" sorusuna, "İnşallah hamile değildir" karşılığını veren Arslan, dün yeni bir açıklama yaptı, "Kamuoyundan özür diliyorum" ifadesini kullandı.
    1. 24.9.2018
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