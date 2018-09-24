Altınordu’da kupa mesaisi – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    ’da kupa mesaisi

    <a href="/index/altinordu?id=e89874bc-5cec-4c0d-9054-339eb653e1db" class="" rel="tag">Altınordu</a>’da kupa mesaisi
    1. Lig'in ilk 6 haftasında yalnızca 1 galibiyet elde eden , gözünü kupa sınavına dikti. Pendikspor ile 'nın 3. turunda yarın kozlarını paylaşacak olan temsilcisi, bu karşılaşmanın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.
    1. 24.9.2018
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