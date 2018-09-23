Geçmiş dönem borçları nedeniyle yeni transferlere lisans çıkaramayan Eskişehir'in onur mücadelesi devam ediyor. Gençlerle sahaya çıkan Es Es, dün konuk ettiği ligin Gazişehir Gaziantepspor ile golsüz berabere kaldı. Süper Lig'i hedefleyen rakibine karşı pozisyonlara da giren kırmızı-siyahlılar, evinde yenilmezlik serisini de sürdürdü.



ÇIT ÇIKMADI!

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda pozisyona girmekte zorlanırken, ilk tehlikeli atak Eskişehirspor'dan geldi. 45. dakikada Mehmet Feyzi'nin şutu direği sıyırdı. İkinci 45'e hızlı başlayan konuk takımdı. 49'da Oğulcan'ın sert şutunda top az farkla oyun alanının dışına çıktı. 71', dakikada da Jafferson, uygun durumda çerçeveyi tutturamadı.



Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Hüseyin Aylak, Hakan Karabalcık

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Alperen Kocabaş), Furgan Polat, Mehmet Özcan, Cemali Sertel, İbrahim Halil Öner (Dk. 90+3 Kaan Gül), İsmail Oykun, Talha Erdoğan, Fıratcan Üzüm (Dk. 72 Mevlüt Çelik)

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Igor, Poepon (Dk. 9 Del Valle), Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Balogun (Dk. 65 Jefferson), Mahmut Bilir (Dk. 78 Yusuf Türk), Rıdvan Şimşek

Sarı kartlar: Dk. 11 Talha Erdoğan, Dk. 56 İbrahim Halil Öner, Dk. 60 Mehmet Feyzi Yıldırım ve Semih Güler (Eskişehirspor)