Eskişehirspor, sahasında Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı
Mali kriz nedeniyle gençlerle yoluna devam eden kırmızı-siyahlılar, Süper Lig’i hedefleyen Gazişehir karşısında bir puan almasını bildi.
Geçmiş dönem borçları nedeniyle yeni transferlere lisans çıkaramayan Eskişehir'in onur mücadelesi devam ediyor. Gençlerle sahaya çıkan Es Es, dün konuk ettiği ligin Gazişehir Gaziantepspor ile golsüz berabere kaldı. Süper Lig'i hedefleyen rakibine karşı pozisyonlara da giren kırmızı-siyahlılar, evinde yenilmezlik serisini de sürdürdü.
ÇIT ÇIKMADI!
Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda pozisyona girmekte zorlanırken, ilk tehlikeli atak Eskişehirspor'dan geldi. 45. dakikada Mehmet Feyzi'nin şutu direği sıyırdı. İkinci 45'e hızlı başlayan konuk takımdı. 49'da Oğulcan'ın sert şutunda top az farkla oyun alanının dışına çıktı. 71', dakikada da Jafferson, uygun durumda çerçeveyi tutturamadı.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Hüseyin Aylak, Hakan Karabalcık
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Alperen Kocabaş), Furgan Polat, Mehmet Özcan, Cemali Sertel, İbrahim Halil Öner (Dk. 90+3 Kaan Gül), İsmail Oykun, Talha Erdoğan, Fıratcan Üzüm (Dk. 72 Mevlüt Çelik)
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Igor, Poepon (Dk. 9 Del Valle), Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Balogun (Dk. 65 Jefferson), Mahmut Bilir (Dk. 78 Yusuf Türk), Rıdvan Şimşek
Sarı kartlar: Dk. 11 Talha Erdoğan, Dk. 56 İbrahim Halil Öner, Dk. 60 Mehmet Feyzi Yıldırım ve Semih Güler (Eskişehirspor)
- 23.9.2018 18:52
- Güncelleme: 23.9.2018 23:44
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
Eskişehirspor, sahasında Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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