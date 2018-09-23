Denizlispor'da Mehmet Akyüz şov başladı
Spor Toto 1'inci Lig'de Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 yenerek geçen haftaki Eskişehirspor galibiyetini taçlandıran Denizlispor'un golcüsü Mehmet Akyüz yüksek performansını sürdürüyor.
Tecrübeli forvet, 4-1 kazanılan Eskişehirspor maçında attığı golle siftah yaparken, Osmanlıspor'u da boş geçmedi. Kritik deplasmanda 60'ıncı dakikada sahne alan Mehmet takımının ikinci golünü kaydederek kazanılan 3 puanda önemli rol oynadı. Geçen sezonun devre arasında Giresunspor'dan Denizlispor'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, 15 müsabakada 12 gol atarak başarılı bir performans ortaya koymuştu. Bu sezon da rakip ağları havalandırmaya başlayan Mehmet Akyüz, takımının en önemli kozu olacağını kanıtladı.
- 23.9.2018 13:54
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Onur Kıvrak: ‘Herhalde yüzüm eskidi’
Toplam 2
Yorum
Omerd Yüzünü bilmem ama sakatlıkları sonra hava topuna çıktığını, gelen topa koştuğunu görmüyoruz. Seyirci olan biteni görüyor
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Yusuf Kasımpaşa’da yok
Toplam 3
Yorum
Omerd Adam sezon başından bu yana yok zaten, kendine oynayan takım oyunundan uzak, Yusuf, A.kadir, sosa aynı anda oynatılmaz.
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Trabzonspor evinde Göztepe'ye kaybetti!
Toplam 6
Yorum
YİĞİT sarmıyor sarmıyor sarmıyor......... sarma diyorum kimse yaprak sarması sarmıyor bu bugünlerde dağılalım beyler gülmekten doyduk:))))))))
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