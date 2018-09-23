Denizlispor'da Mehmet Akyüz şov başladı – Fotomaç – 23 Eylül 2018
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    'da şov başladı

    Denizlispor'da Mehmet Akyüz şov başladı

    1'inci Lig'de 'u deplasmanda 2-0 yenerek geçen haftaki galibiyetini taçlandıran 'un golcüsü yüksek performansını sürdürüyor.

    Tecrübeli forvet, 4-1 kazanılan maçında attığı golle siftah yaparken, 'u da boş geçmedi. Kritik deplasmanda 60'ıncı dakikada sahne alan Mehmet takımının ikinci golünü kaydederek kazanılan 3 puanda önemli rol oynadı. Geçen sezonun devre arasında Giresunspor'dan 'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, 15 müsabakada 12 gol atarak başarılı bir performans ortaya koymuştu. Bu sezon da rakip ağları havalandırmaya başlayan , takımının en önemli kozu olacağını kanıtladı.

    1. 23.9.2018 13:54
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