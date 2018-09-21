Denizlispor, Başkent'ten 3 puanla dönüyor: 2-0. Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta mücadelesinde Osmanlıspor'a konuk olan Horoz, ilk yarıyı Recep Niyaz'ın golüyle 1-0 önde kapadı. Skor üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Ege temsilcisi, 60'ta tecrübeli golcüsü Mehmet Akyüz ile galibiyetini perçinledi: 2-0. Ligde üçüncü galibiyetini alan Denizlispor, 10 puanla 5'inci sıraya yükseldi. 4'üncü mağlubiyetini alan Osmanlıspor ise 6 puanda kaldı. Denizlispor önümüzdeki hafta Elazığspor'u konuk edecek.?



AKÇAY: "ALABİLDİĞİMİZ KADAR PUAN ALACAĞIZ"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 2-0 kaybettikleri Denizlispor maçına ilişkin olarak, sahalarındaki başarısızlığı ortadan kaldıracak bir şansı kullanamadıklarını söyledi.

Osmanlı Stadı'ndaki karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, "Kendi evimizdeki başarısızlığımızı ortadan kaldırmak için elimize bir şans geldi ama başarılı olamadık." dedi.

Maçı iki aşamalı olarak değerlendiren tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"İlk yarısı ve ikinci yarısı farklı bir maç oldu. Pozisyonlar bulduğumuz bir maç oldu. Kontrataktan yediğimiz ikinci gol direncimizi kırdı. 8 haftalık süreci hazırlık olarak değerlendiriyoruz. Alabildiğimiz kadar puan alacağız. Bazı oyuncuların sakatlıkları var ama bunlar mazeret değil. 6 maçta 6 puanla devam ediyoruz. 8 hafta içinde 10 ile 12 puan arasında hedefimiz var. Bunu başarırsak kendimizi iyi hissedeceğiz. Milli takım arasından sonraki dönemde hedef bizim için neresi olacak onu göreceğiz."

ÖZKÖYLÜ: "HIZLI HÜCUMLARLA ETKİLİ POZİSYONLAR BULDUK"

Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Osmanlıspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından konuşan Özköylü, "Rakibin daha fazla üzerimize geleceğini biliyorduk. Rakip oyuncuları iyi analiz ettik. Onların üretmesine engel olduk. Kazandığımız toplarla hızlı hücumlarla etkili pozisyonlar bulduk ve goller attık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Stat: Osmanlı

Hakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan, Ali Tuna

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç, Tugay Kacar, Burhan Eşer (Dk. 46 Sinan Kurt), Ayuk, Beykan Şimşek (Dk. 46 Magaye Gueye), Mertan Caner Öztürk (Dk. 65 Furkan Özçal)

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Dk. 90 Gökhan Süzen), Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 83 Tisdell), Recep Niyaz (Dk. 74 Muhammed Himmet Ertürk), Burak Altıparmak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Goller: Dk. 15 Recep Niyaz, Dk. 60 Mehmet Akyüz (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Burak Altıparmak, Dk. 77 Stackhowiak (Denizlispor)