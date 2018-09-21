Spor Toto 1. Lig'de 6. haftanın açılış maçında Altınordu'ya konuk olan Adana Demirspor, üst üste ikinci galibiyetini alarak zirveye bir adım daha yaklaştı: 1-0. Pote'nin 9. dakikada attığı golle 3 puana uzanan Adana Demirspor'da Kage, 90+4'te kırmızı kart gördü. 13 puanla ikinci sıraya çıkan Demirspor, haftaya Eskişehir'i ağırlayacak.?



EROĞLU, "BU GÜZEL OYUNU GOLLE SÜSLEMEMİZ GEREKİYORDU."

Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu güzel oyunu golle süslememiz gerekiyordu." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini, oyuna çok iyi başladıklarını söyledi.

Alan daraltıp pozisyon bulmaya çalıştıklarını kaydeden Eroğlu, "Top bizdeyken gol yedik. Daha sonra oyunu toparladık. Ancak doğru paylaşımı yapamadık. Bu güzel oyunu golle süslememiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Altınordu olarak doğruları yapmaya çalışan, yetiştirirken oynayan bir takım olduklarını belirterek, "Hakemi eleştirmeyi sevmem. Hatayı ilk önce futbolcularımda ararım. Hakem kontrolü kaybedince gergin ortam meydana geldi. Mağlubiyetimizi hakeme bağlamıyorum ama biraz daha dikkat etmeleri lazım. Adana Demirspor'u tebrik ediyorum." diye konuştu.

KUTLU: "KAZANMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise müsabakanın ilk 10 dakikalık bölümünde iyi bir performans gösterdiklerini söyledi. Bu süreçte buldukları 2 pozisyondan birisini gole çevirdiklerini kaydeden Kutlu, şöyle konuştu:

"Gol attıktan sonra savunmaya yaslandık. İlk yarı boyunca rakibimizin 1-2 net pozisyonu vardı, değerlendiremediler. İlk golden sonra bizden daha iyi oldukları bir gerçek. İkinci yarıda son pasları kullansak gol üretebilirdik. Geçen hafta üzerine kazanmak bizim için çok önemliydi. Oyun içinde sıkıntılarımızın olduğu bir gerçek ama kazanmak güzel."



Stat: Bornova

Hakemler: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Murat Şener

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Ali Yaşar, Oğulcan Ülgün, Berkay Görmez (Dk. 46 Mehmet Murat Uçar), Muhammed Mert (Dk. 84 Recep Yemişci), Alican Özfesli, Anıl Koç (Dk. 62 Sefa Yılmaz), Serdar Deliktaş

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Mitrovic, Orhan Taşdelen, Erdal Öztürk (Dk. 90+1 Emre Nefiz), Kosecki, Orkan Çınar (Dk. 56 Berk Yıldız), Traore (Dk. 66 Kage), Galip Güzel, Pote

Gol: Dk. 9 Pote (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Kage (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Hasan Hatipoğlu, Dk. 44 Anıl Koç, Dk. 59 Ali Yaşar, Dk. 79 Oğulcan Ülgün, Dk. 90 Recep Yemişci (Altınordu), Dk. 42 Kosecki, Dk. 47 Pote (Adana Demirspor)