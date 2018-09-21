Adana Demirspor, deplasmanda Altınordu'yu 1-0 mağlup etti – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    , deplasmanda Altınordu'yu 1-0 mağlup etti

    <a href="/index/adana-demirspor?id=8a1f2b07-5c2f-4b97-a615-bfe2475b4abf" class="" rel="tag">Adana Demirspor</a>, deplasmanda Altınordu'yu 1-0 mağlup etti

    , Pote’nin tek golüyle Altınordu deplasmanında 3 puana uzandı. Güney temsilcisinde Kage son saniyelerde kırmızı kart gördü

    Spor Toto 1. Lig'de 6. haftanın açılış maçında Altınordu'ya konuk olan , üst üste ikinci galibiyetini alarak zirveye bir adım daha yaklaştı: 1-0. Pote'nin 9. dakikada attığı golle 3 puana uzanan 'da Kage, 90+4'te kırmızı kart gördü. 13 puanla ikinci sıraya çıkan Demirspor, haftaya Eskişehir'i ağırlayacak.?

    EROĞLU, "BU GÜZEL OYUNU GOLLE SÜSLEMEMİZ GEREKİYORDU."
    1. Lig'de Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu güzel oyunu golle süslememiz gerekiyordu." dedi.

    Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini, oyuna çok iyi başladıklarını söyledi.

    Alan daraltıp pozisyon bulmaya çalıştıklarını kaydeden Eroğlu, "Top bizdeyken gol yedik. Daha sonra oyunu toparladık. Ancak doğru paylaşımı yapamadık. Bu güzel oyunu golle süslememiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

    Eroğlu, Altınordu olarak doğruları yapmaya çalışan, yetiştirirken oynayan bir takım olduklarını belirterek, "Hakemi eleştirmeyi sevmem. Hatayı ilk önce futbolcularımda ararım. Hakem kontrolü kaybedince gergin ortam meydana geldi. Mağlubiyetimizi hakeme bağlamıyorum ama biraz daha dikkat etmeleri lazım. Adana Demirspor'u tebrik ediyorum." diye konuştu.

    KUTLU: "KAZANMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"
    Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise müsabakanın ilk 10 dakikalık bölümünde iyi bir performans gösterdiklerini söyledi. Bu süreçte buldukları 2 pozisyondan birisini gole çevirdiklerini kaydeden Kutlu, şöyle konuştu:

    "Gol attıktan sonra savunmaya yaslandık. İlk yarı boyunca rakibimizin 1-2 net pozisyonu vardı, değerlendiremediler. İlk golden sonra bizden daha iyi oldukları bir gerçek. İkinci yarıda son pasları kullansak gol üretebilirdik. Geçen hafta üzerine kazanmak bizim için çok önemliydi. Oyun içinde sıkıntılarımızın olduğu bir gerçek ama kazanmak güzel."

    Stat: Bornova

    Hakemler: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Murat Şener

    Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, , , , Berkay Görmez (Dk. 46 Mehmet Murat Uçar), Muhammed Mert (Dk. 84 ), Alican Özfesli, (Dk. 62 ), Serdar Deliktaş

    Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Mitrovic, Orhan Taşdelen, (Dk. 90+1 Emre Nefiz), Kosecki, Orkan Çınar (Dk. 56 ), Traore (Dk. 66 Kage), Galip Güzel, Pote

    Gol: Dk. 9 Pote (Adana Demirspor)

    Kırmızı kart: Dk. 90+4 Kage (Adana Demirspor)

    Sarı kartlar: Dk. 38 , Dk. 44 , Dk. 59 , Dk. 79 , Dk. 90 (Altınordu), Dk. 42 Kosecki, Dk. 47 Pote (Adana Demirspor)

    1. 21.9.2018 22:30
    2. Güncelleme: 21.9.2018 23:10
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