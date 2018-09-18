Yurtgüven, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir kariyeriyle ilgili yeni adımlar atmayı düşündüğünü belirterek, "Bunu yapabilmenin en sağlıklı yolunun ise bir müddet sadece kendime ve aileme yönelmek olduğu sonucuna vardım. Bu nedenle de yıllardır büyük bir onur ve gurur duyarak hizmet vermekte olduğum çok değerli Osmanlıspor ailesinden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Ender Yurtgüven, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Geride kalan yıllarda bana güvenerek kulüpte çok önemli bir görevi emanet eden değerli başkanım ve yönetimimize şükranlarımı sunuyorum. Onların desteği ve güveni sayesinde çok güzel ve tatmin edici işlere imza atabildik. Çok kıymetli teknik direktörümüz, değerli hocama ve tüm ekibine ayrıca futbolcu kardeşlerime çok teşekkür ediyor ve başarılarının katlanarak devam etmesini diliyorum. Kulübümüzün başarısı için gece gündüz demeden mesai harcadığımız ve aile olduğumuz tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkürü borç bilirim."