Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven görevinden ayrıldı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un genel menajeri Ender Yurtgüven, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Yurtgüven, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir kariyeriyle ilgili yeni adımlar atmayı düşündüğünü belirterek, "Bunu yapabilmenin en sağlıklı yolunun ise bir müddet sadece kendime ve aileme yönelmek olduğu sonucuna vardım. Bu nedenle de yıllardır büyük bir onur ve gurur duyarak hizmet vermekte olduğum çok değerli Osmanlıspor ailesinden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.
Ender Yurtgüven, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Geride kalan yıllarda bana güvenerek kulüpte çok önemli bir görevi emanet eden değerli başkanım ve yönetimimize şükranlarımı sunuyorum. Onların desteği ve güveni sayesinde çok güzel ve tatmin edici işlere imza atabildik. Çok kıymetli teknik direktörümüz, değerli hocama ve tüm ekibine ayrıca futbolcu kardeşlerime çok teşekkür ediyor ve başarılarının katlanarak devam etmesini diliyorum. Kulübümüzün başarısı için gece gündüz demeden mesai harcadığımız ve aile olduğumuz tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkürü borç bilirim."
- 18.9.2018 19:46
- Güncelleme: 18.9.2018 19:46
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven görevinden ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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