Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 yendi – Fotomaç – 18 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    , 'u 3-1 yendi

    Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 yendi

    1. Lig'in 5. haftasında , 'u 3-1 yendi.

    - maçı, Ankara'daki Osmanlı Stadı'nın zemininde gerçekleştirilen bakım çalışması nedeniyle 'de oynandı.

    Stat: Yeni Eskişehir

    Hakemler: Sinan Dereci, Muhammet Yumak, Cemal Alpay

    Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım , Luccas Claro, , Yasin Pehlivan, (Dk. 67 Bady), Jailton, , (Dk. 80 ), Rahmetullah Berişbek (Dk. 46 Selçuk Şahin)

    Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi (Dk. 71 Onur Alsu), Mehmet Yiğit, , Emre Öztürk, Kadir Bekmezci (Dk. 82 Eren Çinkılınç), Kadir Taşoğlu (Dk. 59 Bagayoko), Serkan Kurtuluş, Tatos, Bjarnason,

    Goller: Dk. 56 Mert Nobre, Dk. 67 Alper Uludağ, Dk. 77 Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği), Dk. 87 Ahmet Aras (Tetiş Yapı Elazığspor)

    Sarı kartlar: Dk. 20 Bjarnason (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 42 Ahmet Oğuz, Dk. 59 Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği)

    1. 17.9.2018 23:43
    2. Güncelleme: 18.9.2018 01:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN