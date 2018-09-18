Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 yendi
Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 yendi.
Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor maçı, Ankara'daki Osmanlı Stadı'nın zemininde gerçekleştirilen bakım çalışması nedeniyle Eskişehir'de oynandı.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Sinan Dereci, Muhammet Yumak, Cemal Alpay
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz (Dk. 67 Bady), Jailton, Ahmet İlhan Özek, Mert Nobre (Dk. 80 Nadir Çiftçi), Rahmetullah Berişbek (Dk. 46 Selçuk Şahin)
Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi (Dk. 71 Onur Alsu), Mehmet Yiğit, Orhan Şam, Emre Öztürk, Kadir Bekmezci (Dk. 82 Eren Çinkılınç), Kadir Taşoğlu (Dk. 59 Bagayoko), Serkan Kurtuluş, Tatos, Bjarnason, Ahmet Aras
Goller: Dk. 56 Mert Nobre, Dk. 67 Alper Uludağ, Dk. 77 Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği), Dk. 87 Ahmet Aras (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Bjarnason (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 42 Ahmet Oğuz, Dk. 59 Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği)
- 17.9.2018 23:43
- Güncelleme: 18.9.2018 01:51
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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