Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçı için yeni istek
Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçı için yeni istek
Balıkesirspor Kulübü Başkanı Mustafa Bahçeci, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında, bir taraftarın sahaya girip hakeme saldırması sonucu tatil edilen Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçının kaldığı yerden oynanmasını veya tekrar edilmesini istediklerini söyledi.
Bahçeci, düzenlediği basın toplantısında, yaşanan olaydan dolayı Balıkesirspor Baltok'un da mağdur olduğunu söyledi.
Maçın kaldığı yerden ya da yeniden oynanması gerektiğini savunan Bahçeci, "Konunun Balıkesirspor ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Balıkesirspor'un Türkiye kamuoyu nezdinde böyle bir hadiseyle anılmasından ben çok büyük bir üzüntü duydum." diye konuştu.
Bahçeci, kulübün çıkarları doğrultusunda gerekli girişimleri başlattıklarını vurgulayarak, "Maç yarıda kaldı, ikinci yarısı oynanmadı. Maçın kaldığı yerden oynanmasını ya da tekrarlanmasını istiyoruz. Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu'yu uğurlarken bana, 'Hiç içime sinmedi, çok üzgünüm başkanım.' dedi, helallik istedi. Ümraniye'nin de içine sinmemiştir, böyle bir puana tamah edecek arkadaşlar değiller. Biz bu maçı tekrar oynarız." yorumunu yaptı.
Basın toplantısında teknik direktör Giray Bulak ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
- 18.9.2018 17:56
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçı için yeni istek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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