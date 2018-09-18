Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçı için yeni istek
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Baltok-Ümraniyespor maçı için yeni istek

    Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçı için yeni istek

    Baltok-Ümraniyespor maçı için yeni istek

    Kulübü Başkanı : "Maçın kaldığı yerden oynanmasını ya da tekrarlanmasını istiyoruz"

    Balıkesirspor Kulübü Başkanı Mustafa Bahçeci, 1. Lig'in 5. haftasında, bir taraftarın sahaya girip hakeme saldırması sonucu tatil edilen Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçının kaldığı yerden oynanmasını veya tekrar edilmesini istediklerini söyledi.

    Bahçeci, düzenlediği basın toplantısında, yaşanan olaydan dolayı Balıkesirspor Baltok'un da mağdur olduğunu söyledi.

    Maçın kaldığı yerden ya da yeniden oynanması gerektiğini savunan Bahçeci, "Konunun Balıkesirspor ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Balıkesirspor'un kamuoyu nezdinde böyle bir hadiseyle anılmasından ben çok büyük bir üzüntü duydum." diye konuştu.

    Bahçeci, kulübün çıkarları doğrultusunda gerekli girişimleri başlattıklarını vurgulayarak, "Maç yarıda kaldı, ikinci yarısı oynanmadı. Maçın kaldığı yerden oynanmasını ya da tekrarlanmasını istiyoruz. Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu'yu uğurlarken bana, 'Hiç içime sinmedi, çok üzgünüm başkanım.' dedi, helallik istedi. Ümraniye'nin de içine sinmemiştir, böyle bir puana tamah edecek arkadaşlar değiller. Biz bu maçı tekrar oynarız." yorumunu yaptı.

    Basın toplantısında teknik direktör Giray Bulak ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

    1. 18.9.2018 17:56
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