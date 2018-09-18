Balıkesirspor Kulübü Başkanı Mustafa Bahçeci : "Maçın kaldığı yerden oynanmasını ya da tekrarlanmasını istiyoruz"

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Mustafa Bahçeci, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında, bir taraftarın sahaya girip hakeme saldırması sonucu tatil edilen Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçının kaldığı yerden oynanmasını veya tekrar edilmesini istediklerini söyledi.

Bahçeci, düzenlediği basın toplantısında, yaşanan olaydan dolayı Balıkesirspor Baltok'un da mağdur olduğunu söyledi.

Maçın kaldığı yerden ya da yeniden oynanması gerektiğini savunan Bahçeci, "Konunun Balıkesirspor ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Balıkesirspor'un Türkiye kamuoyu nezdinde böyle bir hadiseyle anılmasından ben çok büyük bir üzüntü duydum." diye konuştu.

Bahçeci, kulübün çıkarları doğrultusunda gerekli girişimleri başlattıklarını vurgulayarak, "Maç yarıda kaldı, ikinci yarısı oynanmadı. Maçın kaldığı yerden oynanmasını ya da tekrarlanmasını istiyoruz. Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu'yu uğurlarken bana, 'Hiç içime sinmedi, çok üzgünüm başkanım.' dedi, helallik istedi. Ümraniye'nin de içine sinmemiştir, böyle bir puana tamah edecek arkadaşlar değiller. Biz bu maçı tekrar oynarız." yorumunu yaptı.

Basın toplantısında teknik direktör Giray Bulak ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.