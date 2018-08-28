Altınordu'da sosyal medya yasağı
Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, 1 ay boyunca sosyal medya hesaplarını kullanmayacaklarını belirterek, dün Kardemir Karabükspor maçından önce yapılan paylaşım nedeniyle Kardemir Karabükspor camiasından özür dilediklerini bildirdi.
Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, dün oynadıkları Kardemir Karabükspor maçından önce sosyal medya iletişim bölümlerinin önemli bir hata yaptığını, bu işin mazeretinin olamayacağını bildirdi.
"Sitem etmeyi biliyorsak, özür dilemeyi de bilmemiz gerek." ifadelerini kullanan Özkan, şu açıklamada bulundu:
"Organizasyon karakterimize ters bir durum yaşadık. Başarı hepimizin olduğu gibi, hata da hepimizindir. Kendimize ceza veriyoruz. Sosyal medyadan 1 ay ihraç ediyoruz kendimizi. Eylül ayında sosyal medyada olmayacağız. İnternet sitemizden de sadece maçlarımızı haber yapacağız. Bu bir ayda, 'Türkiye'nin Altınordu'su' sloganımıza layık bir organizasyon olmamız yolunda kendimizi gözden geçireceğiz. Gerçekten üzgünüz, hepimiz üzüldük. Tüm spor kamuoyundan ve özellikle Kardemir Karabükspor camiasından tekrar özür diliyoruz."
Altınordu Kulübü twitter hesabından dünkü Kardemir Karabükspor maçı öncesinde, "Sezonunu ilk galibiyetini izlemek için saat 19.15'ten sonra kimselere randevu vermeyin, bekliyoruz." paylaşımda bulunulmuştu. Bu paylaşım daha sonra silinmişti.
- 28.8.2018 14:01
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Umut Güner, Adem Ljajic için yola çıktı
Toplam 1
Yorum
CasCan Bu transfer acilen yapılmalı.Yoksa daha çok hüsrana uğrayacağız.Oğuzhanla bu iş yürümez.Gol ayağımız ve oyunu sürükleyecek bir santrafor
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Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Aziz Behich'e teklif!
Toplam 19
Yorum
ramiz dayı mesele transfer ise harun mu aziz behic mi kardeş mesele kaliteyi artırmaksa bu futbolcularmı artırır kaliteyi yoksa sisokho mu kardeş off
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Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Aziz Behich'e teklif!
Toplam 19
Yorum
faysal çiftçi helal olsun sana kara kimse türkiyede diyemediği hasan ali sorunu sen söledin valla yeter artık gerçekten kovsunlar onu artık
Altınordu'da sosyal medya yasağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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