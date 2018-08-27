Gençlerbirliği, sahasında Eskişehirspor'u 5-0 mağlup etti – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , sahasında 'u 5-0 mağlup etti

    Gençlerbirliği, sahasında Eskişehirspor'u 5-0 mağlup etti

    Yeni transferlerine lisans çıkartamayan rakibini Nobre, Sessegnon (2), Bekir ve Nadir’le geçen G.Birliği 3’te 3 yaptı.

    Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında 'u konuk eden , rakibini 5-0 mağlup ederek büyük sükse yaptı. Yeni transferlerinin lisansını çıkartamayan Es-Es karşısında Ankara ekibi adına ilk gol 'den geldi. 21'de Sessegnon'un serbest vuruşunda arka direkte vuran 38'lik golcü perdeyi açtı: 1-0. 47'de Eskişehir Cemail'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra ise sahada G.Birliği şov vardı. 61'de kaleciden seken topu tamamlayan Sessegnon, 66'da Jailton'un asistinde topu kale önünde ağlara yollamakta zorlanmadı. : 3-0. 75'te Bekir, 79'da ise Nadir sahne alarak skoru belirledi: 5-0. G.Birliği 9 puana ulaşırken, Es-Es 1 puanda kaldı.

    İBRAHİM ÖNER, TEDİRGİN ETTİ
    Mücadelenin 28. dakikasında yerde kalan Eskişehirsporlu İbrahim Halil Öner'in dili boğazına kaçtı. Topu kafasıyla uzaklaştırmak isteyen Halil, baygınlık geçirince herkesi korkuttu. Kenara gelen 22 yaşındaki oyuncu, daha sonra oyun alanına döndü.

    TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK
    Eskişehirspor taraftarları G.Birliği deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesinde genç oyuncuları alkışlarla tribünlere çağıran kırmızı-siyahlı taraftarlar, sonuca rağmen desteğini maçın sonuna kadar sürdürerek örnek bir tutum sergiledi.

    Stat: Osmanlı

    Hakemler: Sarper Barış Saka, Uygar Bebek, Emin Yıldırım

    Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Alper Uludağ, Luccas Claro, Yıldırım , Yasin Pehlivan, Jailton, , (Dk. 79 ), Sessegnon (Dk. 70 ), Mert Nobre (Dk. 46 Deniz Yılmaz)

    Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Cemali Sertel, İsmail Oykun, Talha Erdoğan (Dk. 78 Mevlüt Çelik), Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), İbrahim Halil Öner, Furgan Polat, Kaan Gül (Dk. 67 Ahmet Zeki Barlas), Mehmet Özcan

    Goller: Dk. 21 Mert Nobre, Dk. 61 ve Dk. 66 Sessegnon, Dk. 75 Bekir Yılmaz, Dk. 79 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

    Kırmızı kart: Dk. 47 Cemali Sertel (Eskişehirspor)

    Sarı kartlar: Dk. 28 Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor), Dk. 86 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)
    1. 26.8.2018 21:24
    2. Güncelleme: 27.8.2018 01:50
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