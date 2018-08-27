Gençlerbirliği, sahasında Eskişehirspor'u 5-0 mağlup etti
Yeni transferlerine lisans çıkartamayan rakibini Nobre, Sessegnon (2), Bekir ve Nadir’le geçen G.Birliği 3’te 3 yaptı.
İBRAHİM ÖNER, TEDİRGİN ETTİ
Mücadelenin 28. dakikasında yerde kalan Eskişehirsporlu İbrahim Halil Öner'in dili boğazına kaçtı. Topu kafasıyla uzaklaştırmak isteyen Halil, baygınlık geçirince herkesi korkuttu. Kenara gelen 22 yaşındaki oyuncu, daha sonra oyun alanına döndü.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK
Eskişehirspor taraftarları G.Birliği deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesinde genç oyuncuları alkışlarla tribünlere çağıran kırmızı-siyahlı taraftarlar, sonuca rağmen desteğini maçın sonuna kadar sürdürerek örnek bir tutum sergiledi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Sarper Barış Saka, Uygar Bebek, Emin Yıldırım
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Alper Uludağ, Luccas Claro, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Jailton, Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 79 Nadir Çiftçi), Sessegnon (Dk. 70 Selçuk Şahin), Mert Nobre (Dk. 46 Deniz Yılmaz)
Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Cemali Sertel, İsmail Oykun, Talha Erdoğan (Dk. 78 Mevlüt Çelik), Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), İbrahim Halil Öner, Furgan Polat, Kaan Gül (Dk. 67 Ahmet Zeki Barlas), Mehmet Özcan
Goller: Dk. 21 Mert Nobre, Dk. 61 ve Dk. 66 Sessegnon, Dk. 75 Bekir Yılmaz, Dk. 79 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Dk. 47 Cemali Sertel (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor), Dk. 86 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)
- 26.8.2018 21:24
- Güncelleme: 27.8.2018 01:50
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Gençlerbirliği, sahasında Eskişehirspor'u 5-0 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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