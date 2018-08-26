Osmanlıspor, Balıkesirspor Baltok'u 3-0 mağlup etti – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    , Baltok'u 3-0 mağlup etti

    <a href="/index/osmanlispor?id=8dc6dfbd-d746-4986-9066-3c2832841702" class="" rel="tag">Osmanlıspor</a>, <a href="/index/balikesirspor?id=40b9d194-0662-4993-b746-f575f16c4731" class="" rel="tag">Balıkesirspor</a> Baltok'u 3-0 mağlup etti

    1. Lig'in 3. haftasında , Baltok'u 3-0 mağlup etti.

    Stat: Akhisar

    Hakemler: Alper Çetin, İlker Takpak, Hakan Karabalcık

    Balıkesirspor Baltok: Vukovic, , Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil (Dk. 77 Beleck), Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, , Uğur Aygören (Dk. 52 Okan Alkan) Otoo (Dk. 63 Kethevoama), Bülent Cevahir, Cumali Bişi

    Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, , Tugay Kacar, Regattin, (Dk. 77 Hasan Kılıç), (Dk. 72 ), Ndiaye, Muhammed Bayır, , Lembi (Dk. 82 Oğuzhan Erdoğan) Anıl Karaer

    Goller: Dk. 34 (penaltıdan) ve 48 (penaltıdan) Regattin, Dk. 67 ()

    Sarı kartlar: Dk. 41 Lembi, Dk. 42 Furkan Özçal, Dk. 50 , Dk. 61 Tugay Kacar (), Dk. 54 Bülent Cevahir ( Baltok)

    1. 27.8.2018 00:08
    2. Güncelleme: 27.8.2018 00:08
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