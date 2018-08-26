Osmanlıspor, Balıkesirspor Baltok'u 3-0 mağlup etti
Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Osmanlıspor, Balıkesirspor Baltok'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Alper Çetin, İlker Takpak, Hakan Karabalcık
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil (Dk. 77 Beleck), Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören (Dk. 52 Okan Alkan) Otoo (Dk. 63 Kethevoama), Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Tugay Kacar, Regattin, Furkan Özçal (Dk. 77 Hasan Kılıç), Beykan Şimşek (Dk. 72 Sinan Kurt), Ndiaye, Muhammed Bayır, Mertan Caner Öztürk, Lembi (Dk. 82 Oğuzhan Erdoğan) Anıl Karaer
Goller: Dk. 34 (penaltıdan) ve 48 (penaltıdan) Regattin, Dk. 67 Furkan Özçal (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Lembi, Dk. 42 Furkan Özçal, Dk. 50 Beykan Şimşek, Dk. 61 Tugay Kacar (Osmanlıspor), Dk. 54 Bülent Cevahir (Balıkesirspor Baltok)
- 27.8.2018 00:08
- Güncelleme: 27.8.2018 00:08
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Osmanlıspor, Balıkesirspor Baltok'u 3-0 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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