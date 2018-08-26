Gençlerbirliği, sahasında Eskişehirspor'u 5-0 mağlup etti – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    , sahasında 'u 5-0 mağlup etti

    Gençlerbirliği, sahasında Eskişehirspor'u 5-0 mağlup etti

    Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında , sahasında 'u 5-0 mağlup etti.

    Stat: Osmanlı

    Hakemler: Sarper Barış Saka, Uygar Bebek, Emin Yıldırım

    Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Alper Uludağ, Luccas Claro, Yıldırım , Yasin Pehlivan, Jailton, , (Dk. 79 ), Sessegnon (Dk. 70 ), (Dk. 46 Deniz Yılmaz)

    Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Cemali Sertel, İsmail Oykun, Talha Erdoğan (Dk. 78 Mevlüt Çelik), Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), İbrahim Halil Öner, Furgan Polat, Kaan Gül (Dk. 67 Ahmet Zeki Barlas), Mehmet Özcan

    Goller: Dk. 21 Mert Nobre, Dk. 61 ve Dk. 66 Sessegnon, Dk. 75 Bekir Yılmaz, Dk. 79 Nadir Çiftçi ()

    Kırmızı kart: Dk. 47 Cemali Sertel ()

    Sarı kartlar: Dk. 28 Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor), Dk. 86 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)
    1. 26.8.2018 21:24
    2. Güncelleme: 26.8.2018 21:26
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