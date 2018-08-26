Denizli’de sessizlik
Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir ile Adana Demir'i devirerek başlayan Denizlispor, üçüncü hafta ligin yeni ekiplerinden Hatay'ı ağırladı.
Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir ile Adana Demir'i devirerek başlayan Denizlispor, üçüncü hafta ligin yeni ekiplerinden Hatay'ı ağırladı. Yeşil- siyahlılar üstün geçirdiği ilk yarıda Hatay kalecisi Akın Alkan'ı aşamadı. Ismail Aissati ve Mehmet Akyüz ile gol arayan Horozlar, yapılan ataklardan sonuç alamadı. Maçta gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 sonuçlandı. Denizli ilk puan kaybını yaşarken, Hatay ilk beraberliğini aldı.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
Denizli’de sessizlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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