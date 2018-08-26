Denizli’de sessizlik – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    ’de sessizlik

    <a href="/index/denizli?id=3f7f23c4-c8b3-4ce3-bcbe-62b05d65dfbe" class="" rel="tag">Denizli</a>’de sessizlik

    1. Lig'de Gazişehir ile 'i devirerek başlayan Denizlispor, üçüncü hafta ligin yeni ekiplerinden Hatay'ı ağırladı.

    1. Lig'de Gazişehir ile 'i devirerek başlayan Denizlispor, üçüncü hafta ligin yeni ekiplerinden Hatay'ı ağırladı. Yeşil- siyahlılar üstün geçirdiği ilk yarıda Hatay kalecisi Akın Alkan'ı aşamadı. Ismail Aissati ve Mehmet Akyüz ile gol arayan Horozlar, yapılan ataklardan sonuç alamadı. Maçta gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 sonuçlandı. ilk puan kaybını yaşarken, Hatay ilk beraberliğini aldı.

    1. 26.8.2018
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