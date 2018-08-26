Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir ile Adana Demir'i devirerek başlayan Denizlispor, üçüncü hafta ligin yeni ekiplerinden Hatay'ı ağırladı. Yeşil- siyahlılar üstün geçirdiği ilk yarıda Hatay kalecisi Akın Alkan'ı aşamadı. Ismail Aissati ve Mehmet Akyüz ile gol arayan Horozlar, yapılan ataklardan sonuç alamadı. Maçta gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 sonuçlandı. Denizli ilk puan kaybını yaşarken, Hatay ilk beraberliğini aldı.