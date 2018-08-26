Demir yumruk Pote – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Demir yumruk Pote

    Demir yumruk Pote

    K Demirspor, deplasmanda ’i yıldız golcüsü Pote’nin golüyle mağlup etti. temsilcisi ligde ikinci galibiyetini ald

    1. Lig'in güçlü ekiplerinden ile Demir, G.Antep'te karşılaştı. Maçın etkili takımı konuk 'di. temsilcisi 16'da penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Pote'nin, sağ köşeye gönderdiği topu kaleci Günay kurtardı. Penaltının ardından ataklarını sürdüren ekibi 18'de Pote'yle öne geçti. G.Şehir'de Kubilay Aktaş'ın 45+2'de ve 90+5'te iki şutu direkten döndü. Demir, tek golle 3 puan aldı.

    SONUNDA SİFTAH YAPTI
    Demirspor'da 1. Lig Gol Kralı olan Mickael Pote, 1 yıl sonra döndüğü kulübünde tekrar golle tanıştı. 33 yaşındaki Beninli santrfor, 18'de ağları sarsarak gol hasretini dindirdi. Geçtiğimiz iki hafta suskun kalan ve 16'da bir penaltı kaçıran Pote, takımına 3 puanı getirdi.

    1. 26.8.2018
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