Demir yumruk Pote

Spor Toto 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Gazişehir ile Adana Demir, G.Antep'te karşılaştı. Maçın etkili takımı konuk Adana Demir'di. Çukurova temsilcisi 16'da penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Pote'nin, sağ köşeye gönderdiği topu kaleci Günay kurtardı. Penaltının ardından ataklarını sürdüren Akdeniz ekibi 18'de Pote'yle öne geçti. G.Şehir'de Kubilay Aktaş'ın 45+2'de ve 90+5'te iki şutu direkten döndü. Adana Demir, tek golle 3 puan aldı.



SONUNDA SİFTAH YAPTI

Adana Demirspor'da 1. Lig Gol Kralı olan Mickael Pote, 1 yıl sonra döndüğü kulübünde tekrar golle tanıştı. 33 yaşındaki Beninli santrfor, 18'de ağları sarsarak gol hasretini dindirdi. Geçtiğimiz iki hafta suskun kalan ve 16'da bir penaltı kaçıran Pote, takımına 3 puanı getirdi.