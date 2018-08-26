Demir yumruk Pote
K Adana Demirspor, deplasmanda Gazişehir’i yıldız golcüsü Pote’nin golüyle mağlup etti. Çukurova temsilcisi ligde ikinci galibiyetini ald
Spor Toto 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Gazişehir ile Adana Demir, G.Antep'te karşılaştı. Maçın etkili takımı konuk Adana Demir'di. Çukurova temsilcisi 16'da penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Pote'nin, sağ köşeye gönderdiği topu kaleci Günay kurtardı. Penaltının ardından ataklarını sürdüren Akdeniz ekibi 18'de Pote'yle öne geçti. G.Şehir'de Kubilay Aktaş'ın 45+2'de ve 90+5'te iki şutu direkten döndü. Adana Demir, tek golle 3 puan aldı.
SONUNDA SİFTAH YAPTI
Adana Demirspor'da 1. Lig Gol Kralı olan Mickael Pote, 1 yıl sonra döndüğü kulübünde tekrar golle tanıştı. 33 yaşındaki Beninli santrfor, 18'de ağları sarsarak gol hasretini dindirdi. Geçtiğimiz iki hafta suskun kalan ve 16'da bir penaltı kaçıran Pote, takımına 3 puanı getirdi.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
Demir yumruk Pote haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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