‘Hatay, Horoz’a yön verecek’ – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ‘Hatay, Horoz’a yön verecek’

    ‘Hatay, Horoz’a yön verecek’
    Denizlispor'un teknik direktörü , bugün oynayacakları Hatayspor maçının yön gösterici olacağını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz.

    Oynayacağımız her maç, hangi hedefe ulaşacağımız konusunda bize yön gösterecek. İnşallah kayıpsız bir şekilde atlatırsak, ilerisi için daha önemli adımlar atabiliriz" ifadelerini kullandı.
    1. 25.8.2018
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