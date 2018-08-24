Serkan Gakgoş’ta – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Serkan Gakgoş’ta

    Serkan Gakgoş’ta
    , savunmasına bir takviye yaptı. Bordo-beyazlılar, geçtiğimiz sezonda kadroda yer alan 28 yaşındaki sağ bek 'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli isim, sezon başında anlaştığı 'te lisansı çıkmayınca transferden vazgeçmişti.
    1. 24.8.2018
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