Oğuz’dan Bolu’ya övgüler – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Oğuz’dan ’ya övgüler

    Oğuz’dan Bolu’ya övgüler
    Ümraniyespor'un tecrübeli sağ beki Oğuz Ceylan (27), karşılaşmasının zor geçeceğini söyledi. Oğuz, "Ligin en hazır takımıyla oynayacağız. Galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
    1. 24.8.2018
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