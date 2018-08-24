Hedef zirve
Gençlerbirliği teknik direktörü Erkan Sözeri, ilk 4 haftayı kayıpsız geçmek ve sezon sonunda zirvede yer almak istediklerini söyledi.
Spor Toto 1. Lig'de ilk iki haftayı 6 puanla kapatan Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Erkan Sözeri, sezon sonunda hedeflerinin ilk ikide yer almak olduğunu söyledi. Gitgide daha iyi bir G.Birliği izleteceklerinin sözünü veren tecrübeli hoca, "Hedefimiz ilk iki. İlk dört haftayı da en az kayıpla hatta kayıpsız geçmek istiyoruz. Hatay ve Altınordu galibiyetleri camiaya hayırlı olsun" dedi.
CANBERK MÜJDESİ
Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Sözeri, "Sağ bek için Canberk Aydın'la görüşmelerimiz sürüyor. Ahmet Oğuz'la mücadeleye girecek ve onu zorlayacak bir oyuncu arıyorduk. Yaşlı oyuncuların yanına bu tarz gençleri monte etmeyi planlıyoruz. Canberk'le söz kestik, transfer yakın zamanda resmiyet kazanır" ifadelerini kullandı.
CANBERK MÜJDESİ
Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Sözeri, "Sağ bek için Canberk Aydın'la görüşmelerimiz sürüyor. Ahmet Oğuz'la mücadeleye girecek ve onu zorlayacak bir oyuncu arıyorduk. Yaşlı oyuncuların yanına bu tarz gençleri monte etmeyi planlıyoruz. Canberk'le söz kestik, transfer yakın zamanda resmiyet kazanır" ifadelerini kullandı.
- 24.8.2018
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