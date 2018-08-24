Hedef zirve – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Hedef zirve

    Hedef zirve

    teknik direktörü , ilk 4 haftayı kayıpsız geçmek ve sezon sonunda zirvede yer almak istediklerini söyledi.

    1. Lig'de ilk iki haftayı 6 puanla kapatan 'nin Teknik Direktörü , sezon sonunda hedeflerinin ilk ikide yer almak olduğunu söyledi. Gitgide daha iyi bir G.Birliği izleteceklerinin sözünü veren tecrübeli hoca, "Hedefimiz ilk iki. İlk dört haftayı da en az kayıpla hatta kayıpsız geçmek istiyoruz. Hatay ve Altınordu galibiyetleri camiaya hayırlı olsun" dedi.

    CANBERK MÜJDESİ
    çalışmaları hakkında da bilgi veren Sözeri, "Sağ bek için 'la görüşmelerimiz sürüyor. Ahmet Oğuz'la mücadeleye girecek ve onu zorlayacak bir oyuncu arıyorduk. Yaşlı oyuncuların yanına bu tarz gençleri monte etmeyi planlıyoruz. Canberk'le söz kestik, transfer yakın zamanda resmiyet kazanır" ifadelerini kullandı.
    1. 24.8.2018
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