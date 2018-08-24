‘Biz de aileyiz’ – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    ‘Biz de aileyiz’

    ‘Biz de aileyiz’
    maçı öncesi bayram izni yapmayan 'da, Başkan oyunculara teşekkür etti. Üstek, "Bu bayram gününde sevdiklerinizden ve ailenizden uzakta geçirdiğiniz için üzgünüz ancak bizler de birer aileyiz. Hatayspor'u yenerek çıkışınızı sürdüreceğinize inanıyorum" sözlerini kullandı.
    1. 24.8.2018
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