‘Biz de aileyiz’
Hatayspor maçı öncesi bayram izni yapmayan Denizlispor'da, Başkan Mustafa Üstek oyunculara teşekkür etti. Üstek, "Bu bayram gününde sevdiklerinizden ve ailenizden uzakta geçirdiğiniz için üzgünüz ancak bizler de birer aileyiz. Hatayspor'u yenerek çıkışınızı sürdüreceğinize inanıyorum" sözlerini kullandı.
- 24.8.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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