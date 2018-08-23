Seydi ve Hamit kaldı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    ve kaldı

    <a href="/index/seydi?id=b8616051-d641-48fd-a88f-27893304b8ea" class="" rel="tag">Seydi</a> ve <a href="/index/hamit?id=d71d8311-9019-40d3-8f2a-f6c47cf508e4" class="" rel="tag">Hamit</a> kaldı
    Altınordu'da satış listesine konan stoper Kayasoy ve sol bek Kulya kendilerine kulüp bulamadı. Gözden çıkarılan iki futbolcu ocaktaki ara döneme kadar bireysel idman yapacak.
    1. 23.8.2018
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