Selçuk ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    ile yollar ayrıldı

    Selçuk ile yollar ayrıldı
    , Özkan ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusunun takımdan ayrıldığı bildirildi. Selçuk da sosyal medyadan, "İyisiyle kötüsüyle 4 yıl Hatayspor için mücadele etmek büyük zevki" mesajı paylaştı.
    1. 23.8.2018
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