Horozlanacak! – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Horozlanacak!

    Horozlanacak!

    Geçen hafta ’i yenip ligde ilk zaferini alan Denizlispor, Hatay’ı da geçip seri yapmak istiyor. teknik patron Özköylü’nün takımına güveni tam...

    Geçen hafta deplasmanda 'i 1-0 yenip ilk galibiyetini elde eden Denizlispor, cumartesi günü konuk edeceği Hatayspor'u da mağlup edip galibiyet serisi yakalamak istiyor. Sezonun ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep'e tek golle yenilerek seyircisini üzen yeşil-siyahlılarda teknik direktör maçla ilgili açıklamalar yaptı.

    SALAMİ DE KATILDI
    Özköylü, "Maalesef sahamızdaki ilk karşılaşmayı puansız kapadık. Ancak Demirspor galibiyetiyle kendimize geldik. Şimdi Hatay engelini aşacağız ve galibiyeti taraftarımızla paylaşacağız" dedi. Öte yandan maçın hazırlıklarına 1 gün aradan sonra başlayan 'de son transfer Gbolahan Salami de takıma katıldı.
    1. 23.8.2018
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