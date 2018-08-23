Horozlanacak!
Geçen hafta Adana Demir’i yenip ligde ilk zaferini alan Denizlispor, Hatay’ı da geçip seri yapmak istiyor. teknik patron Özköylü’nün takımına güveni tam...
SALAMİ DE KATILDI
Özköylü, "Maalesef sahamızdaki ilk karşılaşmayı puansız kapadık. Ancak Adana Demirspor galibiyetiyle kendimize geldik. Şimdi Hatay engelini aşacağız ve galibiyeti taraftarımızla paylaşacağız" dedi. Öte yandan maçın hazırlıklarına 1 gün aradan sonra başlayan Denizli'de son transfer Gbolahan Salami de takıma katıldı.
- 23.8.2018
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
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