Hatay'da Bakary imzaladı – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Hatay'da Bakary imzaladı

    Hatay'da Bakary imzaladı
    Spor Toto 1. Lig'in ekiplerinden , Malili futbolcu ile sözleşme imzaladı. Arnavutluk Süper Lig takımlarından Skenderbeu'da forma giyen orta saha oyuncusu 24 yaşındaki Nimaga ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı öğrenildi. İletişim Direktörü Murat Bereket, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Malili orta saha oyuncumuza hayırlı olsun dileklerimizi iletir, bordo-beyaz forma ile üstün başarılar dileriz" dedi.
    1. 22.8.2018
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