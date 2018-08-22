Ebrar hayaline kavuştu – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Ebrar hayaline kavuştu

    Ebrar hayaline kavuştu
    Yeni transferlerine lisans çıkartamayan 'de, karşısında son anlarda oyuna giren Aydın hayaline kavuştu. Geçtiğimiz günlerde profesyonel olan 18 yaşındaki genç eldivenin, kırmızı-siyahlı ekibin eski kalecisi ile 2014'te çekildiği fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu.
    1. 22.8.2018
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