Altınordu’da Kerim belirsizliği – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’da Kerim belirsizliği

    Altınordu’da Kerim belirsizliği
    Geçtiğimiz sezon 'da 16 gol atarak dikkat çeken 'nın durumu belirsizliğini koruyor. Eskişehir'le anlaşan 29 yaşındaki on numara için 300 bin TL'nin hala yatırılmadığı belirtildi. Mali sorunlar nedeniyle lisansı çıkmayan ve resmi olarak ekibinin oyuncusu olan Kerim'in durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
    1. 22.8.2018
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