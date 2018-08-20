Kulüp iletişim direktörü Murat Bereket, yaptığı yazılı açıklamada, orta sahası için önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sportif direktör Gökhan Zan eşliğinde Diallo'nun sözleşme imzaladığını aktaran Bereket, şunları kaydetti:

"Geçen sene Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor forması giyen Gineli yeni transferimiz Türkiye'deki kariyeri öncesi Fransa ekipleri Bastia, Rennes ve Lorient gibi takımların formalarını giydi. Diallo'ya Hatayspor'a hoşgeldin der, bordo-beyaz formamızla üstün başarılar dileriz."