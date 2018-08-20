Hatayspor, Diallo ile sözleşme imzaladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Gine Milli Takım oyuncusu Abdoulaye Sadio Diallo'yu 1 yıllığına transfer etti.
Kulüp iletişim direktörü Murat Bereket, yaptığı yazılı açıklamada, orta sahası için önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirtti.
Sportif direktör Gökhan Zan eşliğinde Diallo'nun sözleşme imzaladığını aktaran Bereket, şunları kaydetti:
"Geçen sene Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor forması giyen Gineli yeni transferimiz Türkiye'deki kariyeri öncesi Fransa ekipleri Bastia, Rennes ve Lorient gibi takımların formalarını giydi. Diallo'ya Hatayspor'a hoşgeldin der, bordo-beyaz formamızla üstün başarılar dileriz."
- 20.8.2018 18:38
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Toplam 1
Yorum
eray negrado kart cezalısı love mecburen oynayacak ya da pektemk güvenilecek tolga gökhan pepe vida adriano q7 medel tolgay caner babel love
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Önce çıldırttı sonra affettirdi
Toplam 7
Yorum
Kamil Tolga geri paslarını taca veya kornere at adama veriyorsun
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Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu
Toplam 6
Yorum
Alexs10 Yapacağımı yaptım, batırdım gittin diyorsun yani.
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