Hatayspor, Diallo ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , Diallo ile sözleşme imzaladı

    Hatayspor, Diallo ile sözleşme imzaladı

    1. Lig ekiplerinden , Gine oyuncusu Abdoulaye Sadio Diallo'yu 1 yıllığına etti.

    Kulüp iletişim direktörü Murat Bereket, yaptığı yazılı açıklamada, orta sahası için önemli bir gerçekleştirdiklerini belirtti.

    Sportif direktör eşliğinde Diallo'nun sözleşme imzaladığını aktaran Bereket, şunları kaydetti:

    "Geçen sene takımlarından forması giyen Gineli yeni transferimiz 'deki kariyeri öncesi ekipleri Bastia, Rennes ve Lorient gibi takımların formalarını giydi. Diallo'ya 'a hoşgeldin der, bordo-beyaz formamızla üstün başarılar dileriz."

    1. 20.8.2018 18:38
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