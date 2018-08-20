Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisi Güvenç ile 1 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen 27 yaşındaki kalecinin, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada, Güvenç ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Deneyimli kaleci Göztepe formasıyla Spor Toto 1. Lig şampiyonluğunun kazanmasında önemli rol oynadı. Kariyerinde 147 resmi müsabakaya çıkan Günay, bu karşılaşmaların 46'sında kalesini gole kapatmayı başardı. Türkiye A2 Milli Takımı'nın da kalesini 4 kez koruyan başarılı eldiven, bu sezon takımımızın başarısı için ter dökecek. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."