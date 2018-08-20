Gazişehir Gaziantep, kaleci Günay Güvenç'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , kaleci 'i kadrosuna kattı

    <a href="/index/gazisehir-gaziantep?id=473fc55d-53d2-4a0f-b470-85b6cf9f475d" class="" rel="tag">Gazişehir Gaziantep</a>, kaleci <a href="/index/gunay-guvenc?id=cacca3bb-4c56-4f15-a9de-7a44c53f5a16" class="" rel="tag">Günay Güvenç</a>'i kadrosuna kattı

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , kaleci 'i kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisi Güvenç ile 1 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

    Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'de forma giyen 27 yaşındaki kalecinin, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

    Açıklamada, Güvenç ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

    "Deneyimli kaleci formasıyla Spor Toto 1. Lig şampiyonluğunun kazanmasında önemli rol oynadı. Kariyerinde 147 resmi müsabakaya çıkan Günay, bu karşılaşmaların 46'sında kalesini gole kapatmayı başardı. A2 Milli Takımı'nın da kalesini 4 kez koruyan başarılı eldiven, bu sezon takımımızın başarısı için ter dökecek. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

    1. 20.8.2018 20:06
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