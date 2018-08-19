Denizlispor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi
Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Denizlispor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Ali Akkor, Cemil Tunç
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel (Dk. 85 Berk Yıldız), Traore, Emre Nefiz (Dk. 60 Murat Akın), Pote, Kage (Dk. 46 Murat Duruer), Mitrovic, Hakan Bilgiç, Batuhan İşçiler, Kosecki
Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk. 77 Deniz Vural), Burak Altıparmak, Burak Çalık (Dk. 85 Tisdell), Kerem Can Akyüz (Dk. 73 Gökhan Süzen), Abdulkerim Bardakçı, Muhammed Himmet Ertürk
Goller: Dk. 82 Burak Çalık (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Mitrovic, Dk. 83 Kosecki, Dk.84 Galip Güzel (Adana Demirspor), Dk. 30 Kerem Can Akyüz, Dk. 45 Alperen Babacan, Dk. 45 Mehmet Akyüz, Dk. 78 Gökhan Süzen (Denizlispor)
- 19.8.2018 21:38
-
Fenerbahçe, Giuliano'yu KAP'a bildirdi!
Toplam 1
Yorum
MUSTAFA GÜNÜN EN GÜZEL HABERİ ÇÖPLERİ ATIN ARTIK ŞU TAKIMDAN DAHA DEVAMINI BEKLİYORUZ.
-
Cristian Ramirez Fenerbahçe için İstanbul'da! Cristian Ramirez kimdir?
Toplam 9
Yorum
Recep Savunma yönü zayıfsa ne işe yarar. Burası Türkiye ikili mücadeleden kaçarsa gelmesin.
-
Yusuf’a destek
Toplam 3
Yorum
TS Onun gibi Trabzonlu futbolcunun sahada basmadık yer bırakmaması ve hırslı olması gerekir.
Denizlispor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.