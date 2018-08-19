Denizlispor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Denizlispor, deplasmanda 'u 1-0 yendi

    Denizlispor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi

    1. Lig'in ikinci haftasında Denizlispor, deplasmanda 'u 1-0 yendi.

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Ali Akkor, Cemil Tunç

    Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, (Dk. 85 ), Traore, Emre Nefiz (Dk. 60 Murat Akın), Pote, Kage (Dk. 46 ), Mitrovic, Hakan Bilgiç, Batuhan İşçiler, Kosecki

    Denizlispor: Stackhowiak, , Ziya Alkurt, Aissati, , (Dk. 77 Deniz Vural), Burak Altıparmak, (Dk. 85 Tisdell), (Dk. 73 Gökhan Süzen), Abdulkerim Bardakçı, Muhammed Himmet Ertürk

    Goller: Dk. 82 Burak Çalık (Denizlispor)

    Sarı kartlar: Dk. 19 Mitrovic, Dk. 83 Kosecki, Dk.84 Galip Güzel (), Dk. 30 Kerem Can Akyüz, Dk. 45 Alperen Babacan, Dk. 45 Mehmet Akyüz, Dk. 78 Gökhan Süzen (Denizlispor)

    1. 19.8.2018 21:38
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