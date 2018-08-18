Ümraniye’den siftah
1. Lig’in 2. haftasında Ümraniyespor, evinde Adanaspor’u Recep Aydın ve Leandrinho’nun penaltı golüyle 2-1 devirdi ve ilk 3 puanını aldı
SPOR Toto 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, İstanbul'da Adanaspor'u ağırladı. İlk haftada Altay'a deplasmanda 1-0 mağlup olan ev sahibi, Adana karşısında maça hızlı başladı. 29. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Recep Aydın, düzgün bir vuruşla Ümraniye'yi öne geçirdi. 4 dakika sonra penaltı kazanan ev sahibinde topun başına Leandrinho geçtive skoru 2-0'a getirdi. 90+4'te Adanaspor'un yeni yıldızı Fecsezin'in düzgün vuruşuyla fark 1'e indi ve maç 2-1 bitti.
ÖNEMLI GALİBİYET
ÜMRANİYESPOR Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bizim için önemli bir galibiyetti. Galip gelmemiz gerekiyordu. 70 dakika iyiydik" diye konuştu. Adana hocası Cihat Arslan ise, "Haftaya artık kazanmalıyız" dedi.
- 18.8.2018
-
Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
-
Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
-
Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
Ümraniye’den siftah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.