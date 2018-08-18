Ümraniye’den siftah – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Ümraniye’den siftah

    Ümraniye’den siftah

    1. Lig’in 2. haftasında Ümraniyespor, evinde ’u ve Leandrinho’nun penaltı golüyle 2-1 devirdi ve ilk 3 puanını aldı

    SPOR Toto 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, 'da 'u ağırladı. İlk haftada Altay'a deplasmanda 1-0 mağlup olan ev sahibi, Adana karşısında maça hızlı başladı. 29. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan , düzgün bir vuruşla Ümraniye'yi öne geçirdi. 4 dakika sonra penaltı kazanan ev sahibinde topun başına Leandrinho geçtive skoru 2-0'a getirdi. 90+4'te Adanaspor'un yeni yıldızı Fecsezin'in düzgün vuruşuyla fark 1'e indi ve maç 2-1 bitti.

    ÖNEMLI GALİBİYET
    ÜMRANİYESPOR Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bizim için önemli bir galibiyetti. Galip gelmemiz gerekiyordu. 70 dakika iyiydik" diye konuştu. Adana hocası ise, "Haftaya artık kazanmalıyız" dedi.

    1. 18.8.2018
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