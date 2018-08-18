Giresunspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti
Spor Toto 1. Lig'de Giresunspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.
Bu arada TFF Futsal Ligi'nde 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Türkiye'yi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı elde eden Osmanlıspor Futsal Takımı'na törenle kupa ve madalyaları takdim edildi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral
Osmanlıspor: Abdulaziz Ercan, Muhammed Bayır, Ndiaye, Caner Arıcı, Anıl Karaer, Tortol, Mertan Caner Öztürk, Furkan Özçal (Dk. 88 Sinan Kurt), Ceyhun Gülselam (Dk. 70 Oğuzhan Erdoğan), Regattin, Beykan Şimşek (Dk. 83 Furkan Yaman)
Giresunspor: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Hüsamettin Tut, Aykut Demir, Savaş Polat (Dk. 53 Sery), Kürşad Sürmeli (Dk. 67 Abdülkadir Kayalı), Adama, Landel, Muhamed İldiz (Dk. 29 Muhammet Reis), Dauda, Sangare
Gol: Dk. 33 Kürşad Sürmeli (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 72 Tortol (Osmanlıspor), Dk. 84 Hüsamettin Tut (Giresunspor)
- 18.8.2018 21:38
- Güncelleme: 18.8.2018 21:38
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Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
Giresunspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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