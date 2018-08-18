Bu arada TFF Futsal Ligi'nde 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Türkiye'yi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı elde eden Osmanlıspor Futsal Takımı'na törenle kupa ve madalyaları takdim edildi.



Stat: Osmanlı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral

Osmanlıspor: Abdulaziz Ercan, Muhammed Bayır, Ndiaye, Caner Arıcı, Anıl Karaer, Tortol, Mertan Caner Öztürk, Furkan Özçal (Dk. 88 Sinan Kurt), Ceyhun Gülselam (Dk. 70 Oğuzhan Erdoğan), Regattin, Beykan Şimşek (Dk. 83 Furkan Yaman)

Giresunspor: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Hüsamettin Tut, Aykut Demir, Savaş Polat (Dk. 53 Sery), Kürşad Sürmeli (Dk. 67 Abdülkadir Kayalı), Adama, Landel, Muhamed İldiz (Dk. 29 Muhammet Reis), Dauda, Sangare

Gol: Dk. 33 Kürşad Sürmeli (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Tortol (Osmanlıspor), Dk. 84 Hüsamettin Tut (Giresunspor)