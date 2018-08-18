Giresunspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Giresunspor, deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti

    Giresunspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti

    1. Lig'de Giresunspor, deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti.

    Bu arada TFF Futsal Ligi'nde 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Türkiye'yi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı elde eden Futsal Takımı'na törenle kupa ve madalyaları takdim edildi.

    Stat: Osmanlı

    Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral

    Osmanlıspor: Abdulaziz Ercan, Muhammed Bayır, Ndiaye, , , Tortol, , (Dk. 88 ), (Dk. 70 Oğuzhan Erdoğan), Regattin, Beykan Şimşek (Dk. 83 Furkan Yaman)

    Giresunspor: Anıl Atağ, Kuru, Hüsamettin Tut, Aykut Demir, Savaş Polat (Dk. 53 Sery), (Dk. 67 Abdülkadir Kayalı), Adama, Landel, Muhamed İldiz (Dk. 29 Muhammet Reis), Dauda, Sangare

    Gol: Dk. 33 Kürşad Sürmeli (Giresunspor)

    Sarı kartlar: Dk. 72 Tortol (Osmanlıspor), Dk. 84 Hüsamettin Tut (Giresunspor)

    1. 18.8.2018 21:38
    2. Güncelleme: 18.8.2018 21:38
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