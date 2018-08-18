Altay’ı eli boş göndeririz – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    ’ı eli boş göndeririz

    <a href="/index/altay?id=19306751-aa54-42da-9e6c-cf2d601e3b42" class="" rel="tag">Altay</a>’ı eli boş göndeririz
    SPOR Toto 1. Lig'e bu sezon yükselen iki takımdan Afyonspor evinde 'ı ağırlıyor. Saat 19.15'te başlayacak maç öncesi Afyon teknik direktörü Serhat Gülpınar, "Uzun süredir evimizde kaybetmiyoruz. 'ı da evine eli boş göndereceğiz" yorumunda bulundu.
    1. 18.8.2018
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