Altay 2'de 2 için sahada
Altay, Afjet Afyonspor'u konuk ediyor.
Spor Toto 1'inci Lig'de sezona evindeki 1-0'lık Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Altay, yarın deplasmanda kendisi gibi ligin yeni ekiplerinden Afjet Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi rakibini mağlup ederek 2'de 2 yapmaya çalışacak. Zafer Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı Sinan Dereci yönetecek. Siyah-beyazlı takımda eksik bulunmuyor. Teknik direktör Alper Avcı, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Afyonspor geçen hafta deplasmanda İstanbulspor'a 4-3 mağlup oldu. Altay taraftarlarının kendilerine ayrılan 750 kişilik yeri doldurması bekleniyor.
16'LIK GOLCÜ İDMANDA
Altay'ın U16 takımında görev alan genç forvet Kazım Karataş, A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Teknik heyetin kararıyla deneyim kazanması için A takıma alınan 16 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı takımın usta santrforu Murat Uluç'la birlikte objektiflere poz verdi. Altyapıda attığı goller ve yaptığı asistlerle alkış toplayan Kazım'ın gelecek vaadeden isimler arasında yer aldığı belirtildi.
- 18.8.2018 11:52
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Toplam 3
Yorum
SCOUT PHİLOSOPH SERT TOP TUTAN HIZLI FUTBOLU ÖĞRENEBİLİR VE EKSTRA KOŞU ANTRENMANLARINA BAŞLAMALISIN.AYRICA KAFA GOLLERINI EKSIK ETME NEW PUYOL BASARILAR..
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Toplam 2
Yorum
kurt adam desene batuhan
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Antonio Mohamed Emre Mor'a futbolu öğretemediğini açıkladı!
Toplam 2
Yorum
sdf sdf türk takımları aman ha bunu almaya kalkmayın
Altay 2'de 2 için sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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