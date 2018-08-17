Osman Özköylü: ‘Denizli daha iyi olacak’ – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    : ‘ daha iyi olacak’

    Osman Özköylü: ‘Denizli daha iyi olacak’
    Transfer yapılmadığı için önceki gün sitemkar açıklamalar yapan Denizlispor Osman Özköylü, zaman istedi. Sakatlığı bulunan Mbamba ile yeni Mehmet ve Furkan'ın takıma katılmasıyla çok daha güçlü olacaklarını belirten Özköylü, "Eksiklerin sona ermesiyle daha alternatifli bir takım olacağız" ifadesini kullandı.
    1. 17.8.2018
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