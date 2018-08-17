Gazişehir’de son bomba Igor Wanderson Da Silva – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Gazişehir’de son bomba Da Silva

    Gazişehir’de son bomba <a href="/index/igor-wanderson?id=89a35a95-4da9-478a-9f28-463dfaa2bbca" class="" rel="tag">Igor Wanderson</a> Da Silva

    Kırmızı-siyahlılar, sambacıya 2 senelik imza attırdı.

    Sezona parolasıyla başlayan , dün orta sahaya önemli bir takviye yaptı. ekibi Ferroviaria'da oynayan Da Silva'yı renklerine katan kırmızı-siyahlılar, 14. transferini gerçekleştirdi. 'un 2 senelik sözleşme imzaladığı 22 yaşındaki sambacı, akşam da takımla birlikte çalışmalara da başladı. Hızı ile sert şutlarıyla öne çıkan Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 16 resmi karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı. Bu arada Da Silva, Gazişehir'de 7 numaralı formayı giyecek.
    1. 17.8.2018
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