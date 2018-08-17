Altınordu’dan çağrı var – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    ’dan çağrı var

    Altınordu’dan çağrı var
    Ligin ikinci haftasında yarın G.Birliği'ni konuk edecek olan 'dan taraftara mesaj var. ekibinin CEO'su , tribünlerin dolmasını istediklerini belirtip, "İyi futbol izlemek için önemli bir fırsat" diye konuştu.
    1. 17.8.2018
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