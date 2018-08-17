Altay tek yürek – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    tek yürek

    Altay tek yürek
    Ligin yeni takımlarından , bu hafta konuk olacağı Afyonspor'a şans tanımadı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Alper Avcı, 2'de 2 yapmak istediklerini belirtip, "İyi başlangıcın devamını getirmeyi hedefliyoruz. Afyon'da yeni stadın yapılmasıyla atmosferin değişecektir. Tribünleri de sürekli doluyor. Zorlu ve heyecanlı 90 dakika bizi bekliyor. Tek düşüncemiz 3 puanla 'e dönmek. Tüm planlarımızı galibiyet üzerine kurduk. Daha önce de söylemiştik, 1. Lig'deki ilk senemizde başarılı olmak ve hak ettiğimiz yer olan 'e çıkmak istiyoruz" dedi.
    1. 17.8.2018
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