Gazişehir Gaziantep'te transfer
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, orta saha oyuncusu Igor Wanderson Da Silva'yı kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, orta saha oyuncusu Igor Wanderson Da Silva'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Igor Wanderson Da Silva ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Ferroviaria kulübünde futbola başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusunun daha sonra Inter De Bebedouro ve Metropolitano takımlarında forma giydiği belirtilen açıklamada, "Yüksek hızı ile sert şutlarıyla adından söz ettiren ve geçen sezon 16 resmi müsabakaya çıkan Igor, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi." ifadesine yer verildi.
Bu arada, Igor Wanderson Da Silva'nın 7 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
- 16.8.2018 19:02
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