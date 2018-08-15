Emre Güral Eskişehirspor'dan alacağında indirime yanaşmıyor!
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'dan alacağında indirime yanaşmıyor!

    <a href="/index/emre_gural?id=531d9ec8-3674-448e-9d6c-72623c107e99" class="" rel="tag">Emre Güral</a> <a href="/index/eskisehirspor?id=b0f0ff1b-8ec8-4b9c-931f-1278bfccd531" class="" rel="tag">Eskişehirspor</a>'dan alacağında indirime yanaşmıyor!

    , eski takımı 'dan alacağı olan 274 bin Euro'da indirime gitmeye yanaşmıyor.

    Aytemiz Alanyaspor forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu , 2014/15 sezonu devre arasından 2016 sezonu sonuna kadar formasını giydiği 'dan alacağı olan 274 bin Euro'da indirime gitmeyeceğini açıkladı.

    yaptığı açıklamalarda;" 'un bana 274 bin € borcu var. 273 bin Euro getirseler bile imza atmam" cümlelerini yer verdi.

    29 yaşındaki forvet Eskişehirspor forması ile 33 maça çıkarken 13 gol atma başarısı gösterdi.

    1. 15.8.2018 11:16
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