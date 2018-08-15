Aytemiz Alanyaspor forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Emre Güral, 2014/15 sezonu devre arasından 2016 sezonu sonuna kadar formasını giydiği Eskişehirspor'dan alacağı olan 274 bin Euro'da indirime gitmeyeceğini açıkladı.

Emre Güral yaptığı açıklamalarda;" Eskişehirspor'un bana 274 bin € borcu var. 273 bin Euro getirseler bile imza atmam" cümlelerini yer verdi.

29 yaşındaki forvet Eskişehirspor forması ile 33 maça çıkarken 13 gol atma başarısı gösterdi.