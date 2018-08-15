Emre Güral Eskişehirspor'dan alacağında indirime yanaşmıyor!
Emre Güral, eski takımı Eskişehirspor'dan alacağı olan 274 bin Euro'da indirime gitmeye yanaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Emre Güral, 2014/15 sezonu devre arasından 2016 sezonu sonuna kadar formasını giydiği Eskişehirspor'dan alacağı olan 274 bin Euro'da indirime gitmeyeceğini açıkladı.
Emre Güral yaptığı açıklamalarda;" Eskişehirspor'un bana 274 bin € borcu var. 273 bin Euro getirseler bile imza atmam" cümlelerini yer verdi.
29 yaşındaki forvet Eskişehirspor forması ile 33 maça çıkarken 13 gol atma başarısı gösterdi.
- 15.8.2018 11:16
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Volkan Demirel yaktı!
Toplam 8
Yorum
cengiz dersimli ali koç volkan konusunda duygusal davrandı hal bu ki koca şirketler yöneten Ali Koç bilmeliydi duygusallıkla iş yapılmaz...
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Yine kabus! Fenerbahçe 1-Benfica 1 maç sonucu
Toplam 10
Yorum
''Burası Kadıköy'' Ümitle Ankarayı Umutla Bursayı Bülentle Akhisarı yenersiniz yabancı hakemle Vardar Östersunds Arnavutluku yenebilir misiniz?
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Yine kabus! Fenerbahçe 1-Benfica 1 maç sonucu
Toplam 10
Yorum
Yalnız bir eksik var Ali Palabıyık Halil Umut Meler Ümit Öztürk Fırat Aydınus
Emre Güral Eskişehirspor'dan alacağında indirime yanaşmıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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