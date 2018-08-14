MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın başlattığı 'Efsane geri dönüyor' kampanyası için şehir tek yürek oldu.

Kampanyaya destek verenler, dün Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile buluşurken, ilk olarak transfer yasağının kalkması hedefleniyor.



BUCASPOR'DA KONGRE GÜNÜ

TFF 3. Lig takımlarından Buca, bugün olağanüstü genel kurula gidiyor. Cihan Aktaş'ın tek liste ile gireceği kongre saat 19.00'da Buca Belediyesi'nde gerçekleştirilecek. İzmir temsilcisinde 11 Haziran ve 16 Temmuz'daki seçimlerde başkan seçilen İrfan Bay, taraftarların kulüp binasını basmasının ardından istifa etmişti.



KARŞIYAKA'DA YÜZLER GÜLÜYOR

Sezona ?Afyonkarahisar'da hazırlanan 3. Lig takımlarından Karşıyaka'ya hocasından övgü. İzmir ekibinin teknik direktörü Ufuk İskender, çalışmalardan mutlu olduğunu belirtip, "Bilimsel ve bilinçli çalışıyoruz. Armasını seven, ahlaklı futbolcularımız var. Takım birlikteliğini sağladık" dedi.



MANİSA'YA KÖTÜ HABER

Manisaspor'a eski futbolcusu Iwanski'ye olan borcu nedeniyle verilen 6 puan silme cezası puan tablosuna yansıdı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2 Eylül'de başlayacak 2. Lig karşılaşmaları öncesi resmi sitesinde Ege ekibinin puanını eksi 6'ya düşürdü.



?KARAGÜMRÜK HIZ KESMİYOR

2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefiyle sezon hazırlıklarını sürdüren Karagümrük hız kesmiyor. Teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde idmanlarını sürdüren İstanbul ekibi, tam kadro çalışıyor. Her şeyin yolunda gittiğini belirten Şimşek de, "Özlenen başarılara ulaşacağız" diyor.